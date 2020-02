Tuchel met PSG terug in Dortmund

Lampard boos op VAR: ‘Maguire had rood moeten krijgen’

8:27 Chelsea-coach Frank Lampard was na de thuisnederlaag tegen Manchester United (0-2) boos op de arbitrage. De Engelse oud-international had vooral kritiek op VAR. ,,Maguire had rood moeten krijgen. Dat was overduidelijk. Die beslissing was cruciaal en had de wedstrijd een heel andere wending gegeven”, oordeelde hij.