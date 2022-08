Tuchel en Conte vechten elkaar de tent uit na beladen derby tussen Chelsea en Spurs

Dat gebeurde echter niet, want in de 96ste minuut kopte Harry Kane uit een hoekschop van Ivan Perisic nog de 2-2 binnen. Na het laatste fluitsignaal was het nog niet gedaan, want toen volgde er nog een vechtpartij tussen Conte en Tuchel.

,,Hebben we allebei rood gekregen?", vroeg Tuchel na afloop quasi-verbaasd bij Sky Sports, nadat hij aangaf dat hij inderdaad vond dat Conte hem in de ogen had moeten kijken bij het handenschudden. ,,Ik denk dat het niet nodig was, maar er was wel meer niet nodig vandaag. Die rode kaarten voor ons is een van de vele foute beslissingen van de scheidsrechter vandaag.” De kans is groot dat Tuchel en Conte volgende week geschorst zullen moeten toekijken. Chelsea speelt dan uit bij Leeds United, Spurs krijgt Wolverhampton Wanderers op bezoek. Hakim Ziyech bleef net als vorige week, toen Chelsea met 0-1 won bij Everton, de hele wedstrijd op de bank bij Chelsea.