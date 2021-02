TU Delft gaat vermeende meewind Thialf onderzoeken

Door Pim Bijl



Thialf-directeur Marc Winters gaf vorige week tegenover deze site al aan dat hij hoopte met proeven en testen de twijfels over eerlijke omstandigheden in de schaatstempel weg te kunnen nemen. Nu heeft men de TU Delft gevraagd om de zaak te onderzoeken. ,,Het doel van de opdracht is om onderzoekers aan de hand van onafhankelijke en nauwkeurige metingen antwoord te laten geven op de vragen die spelen rondom de vermeende meewind”, schrijft Thialf in een verklaring.

De hele winter werd gespeculeerd over de omstandigheden in Thialf. De snelle tijden in de schaatstempel konden volgens sommigen niet los worden gezien van de beslissing om de luchtroosters langs de boarding een kwartslag te draaien, in de rijrichting. Tijdens en na de WK afstanden, waarop Nils van der Poel zelfs een wereldrecord op de 10 kilometer neerzette, bereikte de discussie een kookpunt. Onder anderen boegbeeld Sven Kramer, coach Jillert Anema en voormalig schaatser Erben Wennemars spraken zich vorige week tegenover het AD uit.

Volgens hen werd met het draaien van de roosters kunstmatige meewind op de baan gecreëerd, iets dat Thialf al sinds december heeft tegengesproken. Omdat die wind ook nog eens lijkt te fluctueren tussen de verschillende ritten, is de eerlijke competitie in het gedrang. ,,Het maakt mij echt niet uit wie er wint en in welke tijd. Maar ik wil wél een eerlijke pot schaatsen”, zei Kramer. ,,Mijn sporthart doet pijn.”

Ook sportkoepel NOC*NSF gaf aan de zaak serieus te nemen. De KNSB meldde de uitleg van Thialf ‘plausibel’ te vinden en zei niet te twijfelen aan een eerlijk verlopen WK. Met het onderzoek hoopt Thialf dat nu ook aan te tonen. ,,Thialf heeft eerlijke competitie hoog in het vaandel staan en betreurt het dan ook dat sommigen vraagtekens bij dit onderwerp blijven zetten”, valt te lezen in de verklaring.

Volledig scherm Erben Wennemars meet met een windmeter de snelheid van de lucht uit het ventilatiesysteem in Thialf. © ANP