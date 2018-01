TT: Utrecht naar FIFA om Armenteros, Walcott doorstaat keuring

Nu Yassin Ayoub voor het komende seizoen wordt vastgelegd en de komst van Robin van Persie één dezer dagen wordt afgerond, wil technisch directeur Martin van Geel van Feyenoord gaan verkopen. Dat spits Michiel Kramer en linksback Miquel Nelom vertrekken, staat voor de technisch directeur wel vast. Het Engelse Sheffield Wednesday, waar de Nederlander Jos Luhukay sinds kort als trainer werkzaam is, heeft serieuze belangstelling voor Nelom.



Rechterspits Bilal Basacikoglu mag alleen vertrekken bij Feyenoord als een club de hoofdprijs voor hem wil betalen, al was het maar omdat Van Geel in 2014 zelf ook een vermogen neerlegde voor de Turkse jeugdinternational. Een verhuur van Basacikoglu is wat Feyenoord betreft onbespreekbaar.



En dan is er nog de boze keeper Kenneth Vermeer, die in de startblokken staat om de Kuip te verlaten nu Brad Jones opnieuw de voorkeur heeft gekregen van trainer Giovanni van Bronckhorst. Probleem voor Vermeer is dat hij nog twee jaar onder contract staat in de Kuip en ook nog eens grootverdiener is in Rotterdam-Zuid. Dat maakt de kans op een snelle transfer er bepaald niet groter op.