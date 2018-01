TT: Trainer waarschuwt Ajax-aanwinst Bandé, Real wil Pochettino

Column Best gek: afgerekend worden op een paar potjes met een ploeg waarmee je pas net werkt

10:00 De West-Brabantse trainerscarrousel draait op volle toeren. De muziek speelt en de lampjes flikkeren. Alle coaches draaien hun rondjes mee. Het ticket (contract) wat ze in de kontzak hebben is vaak slechts geldig voor één ritje (seizoen). Vanaf november mindert de kermisattractie vaart, rond kerst stopt de carrousel, stapt iedereen even uit om pas half januari weer in te stappen. Met een nieuw ticket op zak. Of niet. Of nóg niet.