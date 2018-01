TT: Poyet nieuwe trainer Bordeaux

'Die Mohktar had een kopje thee kunnen drinken'

10:12 Bart Meijers had geen stem meer over na afloop van de met 1-0 verloren wedstrijd bij PEC Zwolle. ,,Ik heb veel moeten schreeuwen. In zo'n vol stadion valt het niet mee om jezelf te laten horen", zei de centrale verdediger van NAC zaterdagavond.