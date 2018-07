TT: NAC ziet publiekslieveling vertrekken, veto Vitesse voor transfer Matavz

Loting KNVB-be­ker: Cluzona op bezoek bij Bredaas getint SteDoCo

10:59 In de eerste kwalificatieronde van de KNVB-beker stuit Cluzona op SteDoCo uit Hoornaar. Dongen stroomt één ronde later in en neemt het op tegen de winnaar van Alverna - ODIN'59 .