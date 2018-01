TT: Manchester City aast op verdediger Laporte, Ananou weg bij Roda JC

James als zevende speler over magische grens van 30.000 punten

8:05 Basketbalvedette LeBron James heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Hij is de magische grens van 30.000 punten gepasseerd in de Amerikaanse NBA. De sterspeler van Cleveland Cavaliers is de zevende speler die daarin slaagt, maar wel de jongste met 33 jaar.