TT: Luuk de Jong niet teleurgesteld als transfer naar Mexico afketst

Twente test El Hamdaoui in oefenduel

FC Twente heeft nog geen beslissing genomen over Mounir El Hamdaoui. De spits traint al een week mee met Jong FC Twente. Vandaag wordt hij verder getest in een oefenduel van de reserves bij NEC. De 33-jarige El Hamdaoui zit zonder club nadat hij de laatste twee jaar doorbracht bij clubs in het midden-oosten.

De Jong wil best bij PSV blijven

Luuk de Jong staat nadrukkelijk in de belangstelling van Club América, maar de Mexicaanse club heeft nog niet het door PSV verlangde bedrag op tafel gelegd. De spits is daar niet rouwig om. ,,Mijn focus ligt nu bij PSV en voor mij is er niks nodig om dat te veranderen. In de toekomst is alles mogelijk en wie weet kan ik ooit nog een mooie stap maken. Voor nu wil ik hier presteren. Ik ben met PSV bezig en heb een contract tot 2020."