TT: Liverpool wil Leipzigs Keïta nu al, West Ham loost 'Chicharito'

Castaignos levert salaris in voor plek bij Vitesse

Luc Castaignos wil bij Vitesse zijn carrière nieuw leven inblazen. De spits heeft voor een huurperiode in Arnhem - hij is eigendom van Sporting Portugal - zelfs een fors deel van zijn salaris ingeleverd. ,,Geld is niet alles”, antwoordt de spits. ,,Uiteindelijk ben ik een liefhebber. Spelen is belangrijker dan geld. Ja, dat heeft ook te maken met het punt, waarop ik in mijn carrière ben beland.”



Lees hier meer over de situatie van Luc Castaignos bi Vitesse.