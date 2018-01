TT: Zidane hoeft geen nieuwe spelers, Kramer en Sparta zijn er nog niet uit

Zakaria Labyad is 'gewoon' met FC Utrecht mee op winterstage in Spanje. De aanvaller wil niettemin naar een club uit de top 3 of het buitenland. Maar hij raakt ook niet van de leg als het deze transferperiode nog niet gebeurt. Zijn vertrekwens is, zegt hij, niet ondankbaar maar juist ambitieus. ,,Moet ik dan mijn gehele leven bij FC Utrecht blijven voetballen? Geloof me, ik zou dat echt met alle plezier doen. Maar iedere speler heeft toch ambities? Iedereen bij Utrecht is daar ook van op de hoogte. Ik sta er nuchter in, ik zie wel wat er op me afkomt."