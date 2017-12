TT: Contract Van de Beek wordt opengebroken

Ajax en Donny van de Beek willen als verwacht langer met elkaar door. De 20-jarige middenvelder en de Amsterdamse club zijn met elkaar in gesprek over contractverlenging tot 2022 of 2023, zo meldt De Telegraaf. Van de Beek heeft al een contract tot de zomer van 2020 maar de club wil het talent langer bij zich houden. De middenvelder uit de eigen jeugdopleiding krijgt daarmee een beloning voor zijn snelle ontwikkeling. Ondanks steeds meer interesse van buitenlandse clubs heeft Van de Beek aangegeven dat hij van plan is om bij te teken in Amsterdam.