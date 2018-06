TT: Bradford huurt Seedorf, NAC richt pijlen op Van Crooij

Alle aandacht gaat momenteel uit naar het WK in Rusland, maar ondertussen zijn clubs al druk bezig voor volgend seizoen. In onze rubriek TransferTalk houden we komende zomer alle geruchten en voltooide transfers bij.

Bradford huurt Seedorf

Bradford heeft Sherwin Seedorf (20), een neef van Clarence, op huurbasis overgenomen van het naar de Premier League gepromoveerde Wolverhampton Wanderers. Bradford komt uit in League One. Seedorf, afkomstig uit de jeugd van .Feyenoord, heeft bij Wolverhampton nog een contract van twee jaar.

Sherwin Seedorf.

NAC wil VVV'er Van Crooij

Vito van Crooij moet een van de steraankopen van NAC worden deze zomer. De Bredase club heeft er flink wat geld plus een eigen speler voor over om zijn contract af te kopen.

NAC is met VVV in onderhandeling om Van Crooij over te nemen, het kroonjuweel van de Venlonaren. De Bredase club is ambitieus en bereid flink in de buidel te tasten voor de 22-jarige vleugelaanvaller, die afgelopen seizoen een van de blikvangers was van de verrassende promovendus.

Vito van Crooij (links) in duel met FC Twente speler Danny Holla/ Meerdere goed ingevoerde bronnen weten te melden dat technisch directeur Hans Smulders een officieel bod heeft gedaan van zo'n 350.000 euro voor Van Crooij. Plus Giovanni Korte, die tot medio 2019 op de loonlijst van NAC staat.

Djuricic verruilt Sampdoria voor Sassuolo

Filip Djuricic zet zijn voetbalcarrière voort bij Sassuolo. De 26-jarige Servische voetballer had bij Sampdoria een aflopend contract en heeft bij Sassuolo een contract getekend voor vier jaar.

Djuricic speelde van 2009 tot en met 2013 bij sc Heerenveen en verruilde de club uit Friesland in 2013 voor Benfica. Via FSV Mainz, Southampton en Anderlecht kwam hij in 2016 bij Sampdoria terecht, dat hem eerst huurde van Benfica en later overnam. Het afgelopen half jaar speelde Djuricic bij Benevento dat degradeerde uit de Serie A.

Filip Djuricic (rechts) in het shirt van Anderlecht. Sassuolo eindigde in 2018 in de Serie A als elfde, één plek onder Sampdoria.

Meijers vierde speler die NAC inruilt voor Helmond Sport

Bart Meijers speelt komend seizoen voor Helmond Sport. De 21-jarige centrale verdediger is de vierde speler van NAC die op huurbasis naar de eerstedivisionist trekt. Eerder gingen Diego Snepvangers, Richelor Sprangers en Bodi Brusselers hem voor.

Bart Meijers krijgt geel. Afgelopen weken werd duidelijk dat er onder nieuwe trainer Mitchell van der Gaag weinig zicht op een basisplaats was voor Meijers. Met in het achterhoofd dat NAC op zoek is naar defensieve versterking en de aanwezigheid van Karol Mets en Menno Koch lijkt de kans op speeltijd klein. In Helmond Sport, dat sinds deze maand een samenwerkingsverband heeft met de Bredanaars, werd een tijdelijke oplossing gevonden.

FC Twente tast mis

Christian Maghoma. Christian Maghoma is komend seizoen niet in Enschede te bewonderen. De boomlange verdediger van Tottenham Hotspur is gepresenteerd als kersverse aanwinst van het Poolse Arka Gdynia, waar hij een contract voor drie seizoenen tekent. De mandekker komt transfervrij over.

Voormalig NAC-speler Shane O'Neill vertrekt naar de Verenigde Staten. De 24-jarige verdediger, die aanvoerder was van het elftal dat twee seizoenen geleden naar de eredivisie promoveerde, vervolgt zijn loopbaan bij Orlando City.

Afgelopen seizoen kwam de in Ierland geboren Amerikaan uit voor Excelsior. In Rotterdam bleef de bijdrage van O'Neill tot een minuscule hoeveelheid beperkt. De nieuwe trainer van NAC, Mitchell van der Gaag, maakte in de reguliere competitie slechts één minuut gebruik van de centrale verdediger. Op bezoek in Friesland, bij het gewonnen duel met Heerenveen (0-1).

De duur van het verblijf van O'Neill in Breda bleef bij één seizoen. Na een droomdebuut, waarin hij luttele minuten na zijn entree de winnende treffer maakte, ontpopte hij zich tot basisspeler. Later in het seizoen kreeg hij zelfs de aanvoerdersband.