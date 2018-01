TT: Almere huurt Peeters van Real, 170 miljoen euro voor Hazard

De winterse transfercarrousel draait op volle toeren. In TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers van deze maand bij. Mis niets in deze rubriek.

Mink Peeters naar Almere City

Almere City FC heeft zich per direct versterkt met Mink Peeters. De 19-jarige aanvaller wordt de rest van het seizoen gehuurd van Real Madrid. Afgelopen halfjaar kwam Peeters nog uit voor VVV-Venlo, maar kwam daar niet aan spelen toe.



Peeters is blij met zijn nieuwe uitdaging. ,,Ik hoop bij Almere City de volgende stappen te zetten in mijn carrière." Ook trainer Jack de Gier reageert verheugd op het aantrekken van de aanvaller. ,,Mink past met zijn ambities goed bij de ambities van de club. Wij zijn content met het feit dat wij het aankomende half jaar over Mink kunnen beschikken.’’



Stuttgart ontslaat trainer Wolf

De directie van de Duitse degradatiekandidaat VfB Stuttgart heeft de samenwerking met trainer Hannes Wolf beëindigd. De 36-jarige coach moet opstappen wegens de slechte resultaten. De huidige nummer vijftien van de Bundesliga verloor gisteren thuis met 0-2 van Schalke 04. Dat was de zevende nederlaag in de laatste acht wedstrijden.



Het is nog niet bekend wie de taken van Wolf gaat overnemen. De ontslagen trainer ging in september 2016 aan de slag bij Stuttgart, als opvolger van de Nederlander Jos Luhukay. Wolf leidde Stuttgart terug naar de Bundesliga.

Volledig scherm epa06478648 Stuttgart's head coach Hannes Wolf prior to the German Bundesliga soccer match between VfB Stuttgart and FC Schalke 04 in Stuttgart, Germany, 27 January 2018. EPA/RONALD WITTEK (EMBARGO CONDITIONS - ATTENTION: Due to the accreditation guidelines, the DFL only permits the publication and utilisation of up to 15 pictures per match on the internet and in online media during the match.) © EPA

City wil Hazard ophalen voor 170 miljoen euro

Volledig scherm © REUTERS De deal met Alexis Sanchez ging niet door en nu richt Manchester City zijn pijlen op Eden Hazard. Coach Pep Guardiola ziet in de Belg de ideale aanwinst en zou Hazard komende zomer willen 'ophalen' in Londen.



Het bedrag dat de Citizens moeten neertellen voor de aanvaller van Chelsea? 170 miljoen euro, zo claimt The Mirror.

Chelsea wil Luis Enrique als vervanger Conte

Volledig scherm Luis Enrique © REUTERS Antonio Conte werd in zijn eerste jaar bij Chelsea landskampioen, maar dit seizoen gaat het minder. Ook is zijn relatie met clubeigenaar Roman Abromovich vertroebeld, zo schrijft The Sun. De steenrijke Rus kijkt dan ook uit naar een vervanger voor de emotionele Italiaanse trainer en komt daarbij op een oud-coach van FC Barcelona, Luis Enrique.



Om van Conte af te komen moet Chelsea wel zo'n 10 miljoen euro neerleggen. Enrique zit op dit moment zonder club nadat hij afgelopen zomer vertrok bij de Catalanen.

Monaco: 25 miljoen voor 16-jarige spits

AS Monaco heeft liefst 25 miljoen euro betaald voor een voetballer van slechts zestien jaar. De kampioen van Frankrijk meldde vol trots de komst van de Italiaanse spits Pietro Pellegri. Het grote talent debuteerde ruim een jaar geleden in de Serie A bij Genoa, de club uit de stad waar hij vandaan komt. In negen optredens in de Italiaanse topcompetitie maakte Pellegri drie doelpunten.

,,Pietro is een speler met geweldige kwaliteiten en enorm veel potentie'', zei vicevoorzitter Vadim Vasiljev van AS Monaco. ,,We geven hem de tijd, maar we zijn ervan overtuigd dat hij een belangrijke speler voor ons gaat worden.''