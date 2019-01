TT: Aké terug naar Chelsea? ManUnited denkt aan Southgate

TransferTalkDe transfermarkt is begin deze maand geopend. Mis tot en met 31 januari niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Chelsea wil Aké terughalen

Twee jaar geleden verkocht Chelsea Nathan Aké voor 23 miljoen euro aan Bournemouth. Volgens The Sun gaan de ‘Blues’ komende zomer gebruik maken van de terugkoopclausule die toen in die deal werd opgenomen. Aké (23) is sinds zijn komst onomstreden bij The Cherries en werd afgelopen seizoen uitgeroepen tot speler van het seizoen. Als Chelsea ervoor kiest hem terug te halen, kost dat de club bijna het dubbele van de verkoopprijs: 44,8 miljoen euro.



Gary Cahill en David Luis dreigen Chelsea in de zomer te verlaten waardoor de club dun in de verdedigers zit.

Volledig scherm Nathan Aké. © REUTERS

ManUnited denkt aan Southgate

Hoewel Manchester United als herboren lijkt onder interim-manager Ole Gunnar Solskjær, is de kans groot dat de Noor aan het eind van dit seizoen plaats moet maken. Sky Sports weet dat de club Gareth Southgate op het lijstje met mogelijke opvolgers heeft gezet. De huidige bondscoach van Engeland is nog niet officieel benaderd, maar past met zijn speelwijze en het inpassen van jonge talenten volgens insiders perfect bij United.



Southgate verlengde onlangs zijn contract bij de bond nog tot 2022. In dat jaar vindt het WK plaats in Qatar. Hij leidde de Engelse nationale ploeg afgelopen zomer nog tot de halve finales op het WK in Rusland.

Volledig scherm Gareth Southgate. © REUTERS

Fulham en Besiktas vandaag rond over Babel

Als de schijn niet bedriegt, zien we Ryan Babel later vandaag met een Fulham-sjaaltje om zijn nek. Verschillende Turkse en Britse media schrijven dat de degradatiekandidaat uit Londen de komst op huurbasis van de international vanmiddag afrondt. Babel komt over van Besiktas, waarvoor hij sinds de zomer van 2017 uitkomt. De kans dat Babel na zijn verhuur terugkeert bij de Turkse club is klein. Onderhandelingen om zijn aflopende contract te verlengen liepen op niets uit.



Voor de 32-jarige Babel is de Premier League geen onbekend terrein. Hij voetbalde tussen 2007 en 2011 voor Liverpool, dat hem destijds overnam van Ajax. Daarna voerde zijn carrière hem nog langs Hoffenheim, opnieuw Ajax, Kasimpasa, Al Ain, Deportivo la Coruña en Besiktas.



Bij Fulham is versterking hard nodig. De ploeg van trainer Claudio Ranieri staat voorlaatste in Engeland en strijdt tegen degradatie.

Volledig scherm Ryan Babel. © Getty Images