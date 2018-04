Tsjechië en VS in finale Fed Cup

Het duel tussen Frankrijk en Verenigde Staten in Aix-en-Provence was na de eerste dag nog in evenwicht: 1-1. Dankzij een zege van Sloane Stephens op Kristina Mladenovic (6-2 6-0) kwam de Amerikaanse ploeg op een voorsprong van 2-1. Madison Keys maakte daarna het karwei af tegen Pauline Parmentier: 7-6 (4) 6-4. Coco Vandeweghe leed in de Amerikaanse ploeg de enige nederlaag in het enkelspel, gisteren tegen Mladenovic: 1-6 6-3 6-2.



Petra Kvitova zorgde vandaag namens Tsjechië tegen Angelique Kerber voor de beslissende zege: 6-2 6-2. In het afsluitende dubbelspel, zonder verdere belangen, gaf de thuisploeg na de eerste set (5-7) op wegens een blessure bij Julia Görges.



Duitsland kwam gisteren voor eigen publiek op een achterstand van 0-2. Een dag later bracht Julia Görges in haar duel met Karolina Pliskova nog wel even de spanning terug: 6-4 6-2. Kerber was daarna echter niet opgewassen tegen Kvitova, die op gisteren ook al te sterk was voor Görges (6-3 6-2).



Tsjechië won de Fed Cup in de afgelopen zeven jaar liefst vijf keer. Vorig jaar werden de Tsjechische tennissters in de halve finales verslagen door de Verenigde Staten, dat vervolgens ook de titel pakte.