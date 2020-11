Tsitsipas overleeft in Londen matchpoint en klopt Roeblev

Waar de korte eerste set weinig spanning kende en Tsitsipas Roeblev in 20 minuten volledig kansloos liet, werd het in de beslissende set een fraai gevecht. Roeblev (23) werkte in de derde set vijf breakpoints weg en was bij een 6-5-voorsprong bij 0-30 op de opslag van Tsitsipas twee punten verwijderd van de zege.



Tsitsipas won echter vier punten op een rij en daardoor kwam het aan op een tiebreak, waarin Tsitsipas met 5-3 voor kwam. Roeblev kwam terug tot 5-5 en won toen een rally van maar liefst 25 slagen, waardoor hij één punt af was van de overwinning. De nummer 8 van de wereld sloeg zijn tweede service echter in het net en twee punten later had Tsitsipas de overwinning binnen.