Tsitsipas naar halve finales na soepele zege op Roeblev

Stefanos Tsitsipas heeft voor het eerst in zijn loopbaan de halve finales van Roland Garros bereikt. De als vijfde geplaatste Griek had tegen de Rus Andrey Roeblev maar drie sets nodig: 7-5 6-2 6-3.

De Griek strandde vorig jaar in Parijs in de vierde ronde, zijn beste prestatie op Roland Garros tot deze editie. In 2019 haalde hij de laatste vier bij de Australian Open.

In aanloop naar Roland Garros troffen Tsitsipas en Roeblev elkaar in de finale van het ATP-toernooi van Hamburg. Toen won Roeblev, met 7-5 in de derde set.

In de halve finales speelt Tsitsipas tegen de als eerste geplaatste Serviër Novak Djokovic of de Spanjaard Pablo Carreño Busta. Die partij is vanavond.

