Tsitsipas naar finale na spektakelstuk tegen Nadal

Nadat Novak Djokovic zich eerder op de dag al plaatste voor de finale in Madrid en Kiki Bertens bij de vrouwen het toernooi op haar naam schreef, maakten Tsitsipas en Nadal er een waar spektakelstuk van. De twee speelden al drie keer eerder tegen elkaar, maar op de Australian Open, in Toronto én in Barcelona wist Tsitsipas geen enkele set te pakken.



In Madrid lukte het wel voor het Griekse supertalent. De eerste set ging met 6-4 naar de Griek, waarna de tweede set een prooi was voor Nadal. En dus moest er een derde set aan te pas komen. Daarin had Tsitsipas zijn energie weer teruggevonden en maakte Nadal veel onnodige en bovenal cruciale fouten. En dus is het niet Nadal, maar Tsitsipas die het tegen Djokovic mag opnemen in de finale.



In 2018 won Tsitsipas al eens van Djokovic in Toronto. Of hij dat kunstje kan herhalen? Dat mag hij om 18.30 uur laten zien.