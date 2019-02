Tsitsipas maakt in Marseille wel favorietenrol waar

Blessu­respook blijft Coman maar achtervol­gen

19:17 Voor de tweede keer in een week tijd moet de medische staf van Bayern München aan de slag met Kingsley Coman. De Franse aanvaller kwam zaterdag tegen Hertha BSC (1-0) in de 58ste minuut in het veld voor landgenoot Franck Ribéry, maar strompelde amper tien minuten later weer richting de kleedkamer met zijn hand op de achterkant van zijn linkerbovenbeen. Gevreesd wordt voor een hamstringblessure.