Tsitsipas laat zich niet verrassen en plaatst zich voor derde ronde

2de ritzege Jumbo-Visma Van Aert verslaat Bol in massa­sprint na rit in slakken­gang

2 september Wout van Aert heeft de vijfde etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg van Jumbo-Visma was na een rit van Gap naar Privas over 183 kilometer, die bijna volledig in wandeltempo werd afgewerkt, de snelste in de massasprint, voor Cees Bol. Adam Yates is de nieuwe drager van de gele trui na een tijdstraf voor Julian Alaphilippe.