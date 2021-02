Tsitsipas knikkert Nadal uit Australian Open na bloedstollende vijfsetter

Na de eerste twee gewonnen sets leek Nadal hard op weg naar de laatste vier, maar Tsitsipas knokte zich geweldig terug in de partij in de Rod Laver Arena, die meer dan vier uur duurde. Zijn Spaanse tegenstander kon de eindzege daardoor opnieuw niet aan zijn indrukwekkende palmares toevoegen. De laatste en meteen enige keer dat hij de Australian Open won, was in 2009.

,,Na de tweede set zat ik in een diep dal’’, biechtte de dolblije Tsitsipas na afloop op voor de camera. ,,Toen ik de derde set won, gaf dat hoop. Ik ben heel blij dat ik kalm bleef. Het was erg moeilijk, want ik was aan het lijden. Maar het maakt me enorm trots dat ik zo kan vechten en het nooit opgeef. Deze overwinning is echt heel erg lekker.’’

In de halve eindstrijd neemt Tsitsipas het vrijdag op tegen de Rus Daniil Medvedev, die eerder op de dag zijn landgenoot Andrej Roeblev in drie sets de baas was. De 34-jarige Nadal had in Melbourne zijn 21e grandslamtitel kunnen veroveren, een record. De nummer 2 van de wereld blijft samen met Roger Federer op 20 titels staan. Novak Djokovic staat op 17.