Trump verandert van mening en pleit voor kans Kaepernick in NFL

Video Atlético Madrid vierde in La Liga na vijfklap­per in Pamplona

17 juni Atlético Madrid heeft de vierde plek in La Liga overgenomen van Real Sociedad. De ploeg van coach Diego Simeone won de uitwedstrijd bij Osasuna in Pamplona met 0-5. Van de voorgaande veertien uitduels in de competitie had Atlético Madrid er slechts drie gewonnen dit seizoen.