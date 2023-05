Trotse Rinus van Kalmthout gooit eigen kansen weg in Indy500: ‘Er had vandaag zoveel in kunnen zitten’

Winnen. Dat was zijn plan. Of toch zeker tot diep in de finale meedoen voor de zege. Daar richtte Rinus van Kalmthout zijn pijlen op, nadat hij als tweede was gekwalificeerd voor de Indy 500. Maar alleen in het eerste deel van ‘The Greatest Racing Spectacle on Earth’ vervulde de coureur uit Hoofddorp een hoofdrol. De man van Ed Carpenter Racing reed zelfs even aan de leiding, waar hij stuivertje wisselde met pole-sitter Alex Palou.



Tot het in de 97ste ronde bij het uitkomen van de pitstraat dramatisch misliep voor de Nederlandse hoop in de IndyCar. Tegelijkertijd wegrijdend met Palou verloor Van Kalmthout op koude banden de controle over zijn bolide, waarna zijn neus uitbrak naar links vanwege wheelspin en hij zo Palou richting muur duwde.

Een rookiefout die hij in zijn vierde jaar niet meer mag maken natuurlijk, waarmee hij de winstkansen van de favoriete Spanjaard leek te dwarsbomen en ook zijn eigen race meteen om zeep hielp. Terecht liep hij zelf tegen een straf aan, een drive-trough-penalty, waarna de Nederlander de race moest hervatten in het achterveld. Van de 28ste positie begon hij aan een lastige inhaalrace, waarna hij nog oprukte naar de top-10.

,,Het was ontzettend zonde, want zonder die fout hadden we continu in de voorste regionen kunnen strijden. Uiteindelijk heb ik me vanaf plek 28 teruggeknokt naar voren en ben ik zeer tevreden met de race pace, maar een fout in deze wedstrijd wordt nu eenmaal afgestraft. Ik baal niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn team – dat keihard heeft gewerkt in de afgelopen weken. Onder de streep ben ik trots op de manier hoe ik me naar voren heb geknokt, maar baal ik van die ene fout, want er had vandaag zoveel in kunnen zitten", zei Van Kalmthout na afloop.

Na een late rode vlag vanwege een crash waarbij een losgeschoten wiel op miraculeuze wijze het publiek miste, werd de 107de editie van de Indy500 beslist in een soort ‘sprintrace’ van nog acht rondjes. Van Kalmthout begon dat toetje van de negende positie, maar verder dan een tiende plaats kwam hij niet meer. De zege ging naar Josef Newgarden, na een ultieme inhaalpoging op Marcus Ericsson.

Dat de Nederlandse deelnemer uiteindelijk nog zoveel schade goed wist te maken, vertelde veel over de snelheid die wel degelijk in zijn auto zat. Het maakte zijn fout halverwege extra pijnlijk. Vooraf werd Van Kalmthout voorzichtig bij de favorieten genoemd, maar hij eindigde als een van de verliezers. Uit de problemen blijven, geduld hebben, wachten op de laatste 50 rondjes, Rinus ‘Veekay’ Van Kalmthout benoemde voorafgaand aan zijn vierde Indy500 in een interview met deze site precies wat hij moést doen. De ervaring van de vorige drie races, met de achtste plaats als een beste klassering, moest hem gaan helpen. Maar na de derde pitstop vergooide hij in een drukke pitstraat zijn eigen kansen.

Uithuilen en opnieuw beginnen voor de Noord-Hollander, die sowieso aan een lastig seizoen bezig is in Amerika. Alleen op de ovals hebben de wagens van Ed Carpenter Racing wat in de melk te brokkelen. Daarom ook waren alle pijlen gericht op de Indy500, veruit de belangrijkste zondag van het seizoen.

