Trotse president Azimi oogst nu al met Patro Eisden

Trots is hij natuurlijk wel. Want Patro Eisden Maasmechelen gleed de afgelopen jaren behoorlijk af en verkeerde in zwaar weer. Sinds de entree van Azimi is er veel veranderd. Op sportief gebied gaat het de club voor de wind. ,,Sinds ik bij de club ben gekomen hebben we tien competitiewedstrijden gespeeld, er negen gewonnen en eentje gelijkgespeeld, tegen de koploper. Aan die resultaten heeft iedereen zijn bijdrage geleverd.’’