Trotse Koeman looft Ter Stegen en Puig, hoopt op terugkeer Messi

Samenvatting Fulham pakt punt bij Spurs: vijfde gelijkspel op rij voor Tete en co

13 januari Fulham heeft in de strijd tegen degradatie een punt veroverd bij Tottenham Hotspur: 1-1. Het is het vijfde gelijkspel op rij in de Premier League. Het duel was in december uitgesteld vanwege een corona-uitbraak bij Fulham.