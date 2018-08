Trotse Courtois gepresenteerd bij Real Madrid

FotoserieThibaut Courtois (26) tekende gisteravond een zesjarig contract bij Real Madrid. Vanmiddag werd de Belgische doelman gepresenteerd in Estadio Santiago Bernabéu. Courtois had zijn ouders, broer, zus, twee dochtertjes en Spaanse vriendin Marta Dominguez meegebracht naar de presentatie. Courtois speelde van 2011 tot 2014 al op huurbasis in Madrid, toen nog voor rivaal Atlético.