Trond Sollied volgt training Lokeren uit auto

Teteringe­naar Jorrit Croon opgeroepen voor WK in India

14:55 Bondscoach Max Caldas van de Nederlandse hockeyers heeft Jorrit Croon alsnog opgenomen in zijn selectie voor het WK in India, dat eind november begint. De speler uit Teteringen vervangt Floris Wortelboer, die maandag weer geblesseerd raakte aan zijn schouder in de verloren interland tegen Spanje in Valencia (2-1).