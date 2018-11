Trippier ontbreekt bij interlands Engeland

75 jaar Moerse Boys Hoe Moerse Boys een luxe amateur­club werd: ‘Opeens werden we verplicht om te douchen na de wedstrijd’

11:00 Moerse Boys bestaat 75 jaar. De verhuizing naar het huidige sportpark De Akkermolen in 1977 was bepalend voor de ontwikkeling van de club. ,,Opeens werden we verplicht om te douchen na de wedstrijd. Daarvoor hadden we nooit douches.”