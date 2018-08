Trencín kent goede generale voor treffen met Feyenoord, assist Ubbink

Aschraf El Mahdioui zorgde nog voor rust voor de 2-0. Emeka Umeh maakte vroeg in de tweede helft 3-0 van, op aangeven van Roosendaler Desley Ubbink. Sered kwam nog terug tot 3-1, maar in het slot liep Trencín uit naar 5-1. Sleegers tekende ook voor de laatste treffer.

Donderdag speelt Feyenoord uit tegen Trencín in de derde voorronde van de Europa League, een week later is de thuiswedstrijd.