Trefzekere Weghorst bezorgt Dost vervelend weerzien met VfL Wolfsburg

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg was niet alleen een duel tussen de nummers negen en tien van de Bundesliga, maar vooral ook een duel tussen spitsen Bas Dost en Wout Weghorst. Voor Dost was het duel met VfL Wolfsburg, waar hij tussen 2012 en 2016 onder contract stond, extra bijzonder. Met Jeffrey Bruma stond er bovendien nog een derde Nederlander in de basis.



Bruma zag na negentien minuten hoe zijn ploeg- en landgenoot Weghorst de eerste klap namens VfL Wolfsburg uitdeelde. De 27-jarige spits stond op precies de goede plek om een schot op doel van Maximilian Arnold met het hoofd van richting te veranderen. Het was alweer de zesde goal van het seizoen voor Weghorst.



Dost en consorten zetten daar heel weinig tegenover, maar werden vlak voor rust wel in het zadel geholpen door Wolfsburg-speler Marcel Tisserand. Nadat hij al een gele kaart had gekregen voor commentaar op de leiding slingerde hij in de laatste minuut van de eerste helft te veel met zijn handen in een luchtduel: tweede gele kaart en dus rood.



