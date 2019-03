Treffers Balotelli niet genoeg voor kwakkelend Marseille

Hectiek is nooit ver weg bij NAC: ‘Dan gebeurt dit, dan gebeurt dat, dan is die weg... Het gaat maar door’

16:30 ,,Trainers, degradatie, promotie, maar dit? Dit heb ik nog nooit meegemaakt.” Mounir El Allouchi krabt in zijn zwarte haardos. ,,Teamgenoten vragen: is het ooit zo hectisch geweest? Het antwoord is natuurlijk: nee. Ik probeer er zo rustig mogelijk mee om te gaan.”