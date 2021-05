Treffers Babel en Dervisoglu zorgen ervoor dat Turkse titelstrijd op laatste speeldag wordt beslist

Met nog maar twee speelronden te gaan en drie clubs die kans maken op de titel werd er vanavond afgetrapt. Galatasaray begon voortvarend en kwam dankzij Halil Dervisoglu op voorsprong. De oud-speler van Sparta en FC Twente maakte zijn tweede treffer van het seizoen nadat hij anderhalve week geleden tegen Genclerbirligi zijn eerste doelpunt maakte. In de belangrijke wedstrijd tegen koploper Besiktas (3-1 winst) mocht Dervisoglu in de slotminuten invallen.



Babel verdubbelde de score in de 35ste minuut door een strafschop te benutten. Even later mocht Galatasaray opnieuw aanleggen vanaf de penaltystip, maar slaagde ditmaal Emre er niet in om te scoren. Met een 0-2 voorsprong op zak én goede standen op de velden bij concurrenten Besiktas en Fenerbahce werd de kleedkamer opgezocht.



Na rust maakte Recep Niyaz de aansluitingstreffer namens Denizlispor en bracht hij de spanning terug in de wedstrijd, maar vlak voor tijd kreeg Galatasaray voor de derde keer een penalty toegewezen en was de voor Emre ingevallen Mostafa Mohamed in tegenstelling tot zijn ploeggenoot wél trefzeker, al had hij er wel een tweede poging voor nodig. Diezelfde Mostafa Mohamed tekende ook voor de 1-4 eindstand. Dankzij de 1-2 nederlaag van Besiktas staat Galatasaray nu in punten gelijk met de koploper, maar is het doelsaldo van Besiktas iets beter: een positief doelsaldo van 44, terwijl Galatasaray er 42 heeft.