TransferTalk | RKC haalt Roemeratoe terug naar eredivisie, ‘oud-Vitesse-speler Openda op weg naar Leipzig’

Christop­her Eubanks kan nét niet opnieuw stunten op Wimbledon: Daniil Medvedev in vijf sets te sterk

Het sprookje van Christopher Eubanks op Wimbledon is voorbij. De 27-jarige Amerikaan, die pas voor het eerst deelnam aan het hoofdtoernooi in Londen, maakte het Daniil Medvedev heel moeilijk, maar strandde in het zicht van de haven: 4-6, 6-1, 6-4, 6-7 (4), 1-6. Het is voor het eerst dat Medvedev op Wimbledon bij de laatste vier zit.