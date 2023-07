TransferTalk | Raúl Jiménez naar Fulham, John Verhoek begint aan zesde club in Duitsland

John Verhoek blijft in Duitsland actief

De 34-jarige Leidschendammer voerde ook een gesprek met FC Groningen, maar blijft dus in Duitsland actief. Verhoek speelt daar al sinds hij in 2012 de overstap maakte van Stade Rennais naar FSV Frankfurt en kwam daarna ook uit voor FC St. Pauli, FC Heidenheim, MSV Duisburg en dus Hansa Rostock. Hij staat in de 2. Bundesliga op 55 goals na 237 duels. In de 3. Liga scoorde Verhoek 17 keer in 57 wedstrijden.