TransferTalk | Ook technisch directeur weg bij Willem II, Man United schrijft Van de Beek niet in voor CL

De Nederlandse transfermarkt is op 1 september gesloten, maar in onder meer Griekenland, Turkije (beide 15 september) en Saoedi-Arabië (7 september*) kunnen de clubs zich nog versterken met spelers. Vannacht sluit de markt in België. Bovendien kunnen de transfervrije opties het hele seizoen nog worden opgepikt. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.



* De markt gaat volgens de FIFA pas op 20 september dicht, maar clubs hebben tot en met 7 september de mogelijkheid om nieuwe spelers in te schrijven.