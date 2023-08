TransferTalk | Nieuwkoop is terug bij Feyenoord, PSV heeft Tillman binnen en Al-Ahli blijft shoppen in Europa

Alex Scott voor 23 miljoen euro naar Bournemouth

Bournemouth heeft kort voor de start van het nieuwe seizoen in de Premier League nog een aankoop gedaan. Alex Scott komt voor 23 miljoen euro over van Bristol City. De 19-jarige middenvelder uit Guernsey was een van de grootste talenten in het Championship, waar hij in 83 wedstrijden goed was voor 5 doelpunten en 7 assists.