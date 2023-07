TransferTalk | Nieuwe ploeggenoot voor Frenkie de Jong, Harry Kane ziet stap naar Bayern wel zitten

Fortuna presenteert nieuwe aanvaller

Mouhamed Belkheir is de nieuwe aanvaller van Fortuna Sittard. De Limburgse club neemt hem over van Vilafranquense uit Portugal. De 24-jarige Algerijnse Fransman tekent voor twee seizoenen met de optie voor nog een jaar. ,,Ik ben enorm dankbaar voor deze kans," aldus de kersverse aanwinst, die in de jeugd van Internazionale speelde. ,,Fortuna had een goed verhaal en Nederland is een fantastisch land om te voetballen. Ik kijk er naar uit om met mijn nieuwe teamgenoten op het veld te staan."