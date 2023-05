TransferTalk | Naam Mark Flekken valt in Premier League, ManUnited zet zinnen op Goncalo Ramos

Column Thijs Zonneveld | Dat kon er ook nog wel bij op het cv van Bauke Mollema

Columnist Thijs Zonneveld is onder de indruk van wat de veelzijdige Bauke Mollema laat zien in Italie. ‘Op z’n 36ste, doet hij er in de Giro ook nog even de lead-out van Mads Pedersen bij.’