TransferTalk | Naam Mark Flekken valt in Premier League, Busquets lijkt na 18 jaar Barcelona te verlaten

met video Giro d’Italia | Sprinters azen op succes in vijfde etappe, maar lastige openingsfa­se kan voor problemen zorgen

De vijfde etappe van de Giro d’Italia wordt vandaag verreden. In de openingsfase werken de renners de nodige hoogtemeters af, maar in de finale is het vlak. Wordt het een massasprint of een dag voor de vroege vluchters? De officiële start is om 12.55 uur, vanaf dat moment blijf je in dit artikel via een livewidget op de hoogte van het koersverloop en in ons liveblog volg je de belangrijkste ontwikkelingen.