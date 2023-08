TransferTalk | Mwene mag (nog) niet weg van PSV, NEC haalt ‘multi-inzetbare’ Japanner

Lazio wil Lloris overnemen van Spurs

Lazio is in gesprek met Tottenham Hotspur over het aantrekken van doelman Hugo Lloris. Dat meldt Sky Sports. De 36-jarige Fransman heeft nog een contract voor een jaar in Londen. Hij speelt al sinds 2012 bij de Spurs.



Ook clubs in Saoedi-Arabië zouden geïnteresseerd zijn in de diensten van Lloris, die na het WK in Qatar, waar Frankrijk de finale na strafschoppen verloor van Argentinië, zijn interlandcarrière beëindigde. Lloris is met recordinternational met 145 wedstrijden voor Les Bleus.