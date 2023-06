TransferTalk | Havertz maakt gevoelige overstap in Londen, Kovacic naar City en Feyenoord laat Conteh gaan

Danny Noppert neemt plek Michael van Gerwen in tijdens World Se­ries-toernooien in Oceanië

Danny Noppert is door de PDC uitgenodigd voor twee World Series-toernooien in Nieuw-Zeeland en Australië in augustus. The Freeze neemt de plek in van landgenoot Michael van Gerwen, die de toernooien laat schieten omdat hij rust neemt.