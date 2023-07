TransferTalk | Feyenoord laat Mo Taabouni gaan, Loïs Openda voor 40 miljoen naar RB Leipzig

Dennis van der Ree over turbulent halfjaar bij FC Groningen: ‘Stond tussen vechtende supporters’

Na turbulente maanden als hoofdtrainer van FC Groningen doet Dennis van der Ree een stap terug. Bij Go Ahead Eagles werkt hij nu in de luwte, als assistent van coach René Hake. ,,Ik heb in een halfjaar meegemaakt wat veel trainers in een aantal jaar meemaken.”