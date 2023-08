TransferTalk | Bayern-middenvelder ondergaat keuring bij PSV, Juventus maakt topprioriteit van Amrabat

Met video Kampioen Jeffrey Hoogland doet boekje open over gouden sprint­ploeg: ‘Ons team is héél individu­eel geworden’

Het moet weer de Nederlandse medaillemachine worden in Parijs. Maar ondanks aanhoudend succes is de sfeer wel eens beter geweest in de sprintploeg op de baan. Wereldkampioen Jeffrey Hoogland: ,,Harrie was voor mij de afgelopen twee jaar ook geen realistische sparringpartner meer. Dan krijg ik alleen maar elke training op mijn flikker en dat motiveert ook niet.”