TransferTalk | Ajax gaat zich nog flink roeren op transfermarkt, PSG staat open voor bod op Neymar

Deze Nederlan­der verdiende samen met Ruud Gullit ruim 750.000 euro in een jaar (dankzij een computer­spel)

Hij komt op toernooien waar ook voetballegendes als de Braziliaan Kaká zijn, is onderdeel van het roemruchte Team Gullit én werd onlangs met één van zijn spelers wereldkampioen. En dat allemaal dankzij een computerspelletje. Jelle Visser uit Goes leeft door FIFA in een ‘virtual reality’, waar bakken met geld in omgaan. ,,Een van onze spelers kan door dit spel op zijn achttiende een huis kopen...’’