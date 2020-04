‘Transfermarkt blijft dicht op 1 juli’

Meerdere transferperiodes

Wanneer de transferperiode in de zomer dan wél opent, is nog onduidelijk. Door de coronacrisis ligt het voetbal zowat overal ter wereld stil en tot zolang er geen uitsluitsel is over wanneer de competities worden afgesloten, kan er dus ook geen duidelijkheid worden gegeven. Silvero stelt dat er mogelijk verschillende transferperiodes zullen komen, zodat elke club zijn huiswerk kan maken. ,,Het is mogelijk dat er verschillende periodes komen. Alles hangt af van het begin en het eind van elke competitie. Het idee is dat dat de transferperiodes net voor de start van de kampioenschappen eindigen, maar die periodes dienen niet per se samen te vallen”, aldus de Spanjaard.