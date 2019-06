Transfer Van Beijnen naar Barcelona levert Willem II meer op dan NAC

Schoofs uitgescha­keld in kwalifica­tie Wimbledon na riante voorsprong

15:09 Bibiane Schoofs is in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi van Wimbledon blijven steken. De 31-jarige nummer 159 van de wereld stond tegen de Amerikaanse Lauren Davis met 6-1, 5-2 voor, maar verloor alsnog met 1-6 7-6 (3) 6-4. Schoofs kreeg één wedstrijdpunt. Davis, de nummer 96 van de wereld, is als derde geplaatst in de kwalificaties.