Tranendal Vinícius Júnior niet voor niets: Real Madrid lang zonder talent

Pijnvrije Murray denkt aan voortzet­ten van carrière

12:32 Andy Murray maakte tijdens een emotionele persconferentie voorafgaand aan de Australian Open bekend dat hij na Wimbledon een punt zou zetten achter zijn carrière. Door heupproblemen was de Brit niet in staat om pijnvrij te tennissen. Hoe anders is dat zo'n twee maanden later. Murray denkt zelfs aan een langer verblijf op de tennisbaan.