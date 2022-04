Trainers genieten van rivaliteit Manchester City en Liverpool: ‘grootste uit loopbaan’ en ‘Federer en Nadal’

Trainer Jürgen Klopp vergelijkt de rivaliteit tussen Liverpool en Manchester City in de Engelse voetbalcompetitie met de titanenduels tussen de tennissers Rafael Nadal en Roger Federer. Net als in de voorbije jaren gaat de strijd om de titel in de Premier League tussen Liverpool en City. De twee clubs treffen elkaar zondag in Manchester.

,,De laatste vier jaar zijn we steeds dichter bij City gekomen”, aldus de Duitse Liverpool-trainer, die zijn collega bij City eerder in de aanloop naar de kraker van zondag al de beste trainer ter wereld noemde. ,,We pushen elkaar tot het uiterste, dat is waanzinnig. We halen het beste bij elkaar naar boven.”

Die collega, Pep Guardiola, betitelt de rivaliteit zelf als ,,de grootste uit mijn loopbaan”. Guardiola beleefde als coach van FC Barcelona memorabele duels met Real Madrid, dat toen onder leiding stond van José Mourinho. Als trainer van Bayern München waren de ontmoetingen met het Borussia Dortmund van Jürgen Klopp ook vaak spectaculair. ,,Maar Liverpool stuwt ons echt tot grote hoogte”, aldus Guardiola. ,,Als ik straks met pensioen ben en op de golfbaan sta, zal ik me herinneren dat de rivaliteit met Liverpool de grootste was.”

Chelsea werd in 2017 kampioen van Engeland, maar daarna ging de titel steeds naar City (2018, 2019 en 2021) of Liverpool (2020). Dit seizoen staan die twee clubs weer ver voor op de rest. ,,Ik wil niet zeggen dat ik City dankbaar ben dat ze zo goed zijn, maar het heeft ons wel geholpen in onze ontwikkeling”, aldus Klopp. ,,In de sport ben je gebaat bij sterke tegenstand, zeker op de langere termijn. Ik denk dat Rafael Nadal en Roger Federer ook hebben genoten van hun onderlinge rivaliteit. Dat maakt de sport zo mooi.”

,,Het wordt een enorm belangrijk duel”, aldus Guardiola. ,,Aan de andere kant zijn er hierna nog zeven duels te spelen. Er kan nog van alles gebeuren, ook gezien het drukke programma van beide clubs, met ook nog de Champions League en de FA Cup.”

Liverpool begint zondag met 1 punt achterstand op City aan de kraker in de Premier League. ,,We kunnen een voorsprong van 2 punten nemen, maar ook op 4 punten achterstand komen. Maar denkt iemand dat het dan voorbij is? Er is nog niets beslist”, aldus Klopp. ,,Het is natuurlijk een heel belangrijke wedstrijd, ik kijk ernaar uit.”

Klopp beschikt over een fitte selectie. Ook Fabinho, die dinsdag in de slotfase van de gewonnen Champions Leaguewedstrijd tegen Benfica (1-3) een hoofdwond opliep, is fit voor het duel met de ploeg van trainer Pep Guardiola.