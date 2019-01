Trainer voor 5 maanden geschorst na bizarre kopstoot

Trotse president Azimi oogst nu al met Patro Eisden

9:29 AARDENBURG - Eind oktober werd Salar Azimi geïnstalleerd als president van Patro Eisden Maasmechelen. Nog geen drie maanden later vierde de eigenaar van onder meer hotel De Elderschans in Aardenburg het eerste succes met zijn club. Patro won zaterdagavond de topper tegen Bocholter met 2-1 en legde daarmee beslag op de tweede-periodetitel. ,,We mogen nu niet naast onze schoenen gaan lopen’’, zegt Azimi.